Власти США обратились к Кремлю с просьбой о встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в понедельник, 13 мая, передает российский "КоммерсантЪ" со ссылкой на источник, близкий к Госдепу США.

На 14 мая в Сочи запланированы переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы Госдепа США Майкла Помпео.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, главы внешнеполитических ведомств обсудят вопрос о возможности встречи российского и американского президентов в ходе проведения "Большой двадцатки" в японской Осаке.

Как сообщала "Страна", спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер напомнил о необходимости амнистии, проведении выборов на Донбассе и предоставлении ему особого статуса.

Отметим, что после отмены встречи Помпео с Меркель оказалось, что глава Госдепа едет к Владимиру Путину.