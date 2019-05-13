В России депутаты предлагают учредить 3 сентября новый праздник - День Победы над милитаристской Японией. Об этом пишет "Интерфакс".

В Госдуму РФ законопроект внесли депутаты от фракции КПРФ. По их мнению, присутствующего в действующем федеральном законе в числе памятных дат 2 сентября - Дня окончания Второй мировой войны (1945 год) - недостаточно. Депутаты утверждают, что "суть события, связанного с полным разгромом вооруженных сил милитаристской Японии, не отражена".

"Победа над милитаристской Японией, отраженная в Акте о ее безоговорочной капитуляции, создала надежный правовой фундамент для исключения каких-либо сомнений в правомерности суверенитета России на Сахалине и Курильских островах, юридически подтвердила недопустимость и безосновательность любых претензий по данному вопросу в будущем", - сказано в пояснении к законопроекту.

Депутаты от КПРВ хотят отразить в названии праздника "милитаристскую Японию" как политический режим, "свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны".

Напомним, накануне 9 мая Путин поздравил с Днем победы всех украинцев, кроме Порошенко.

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