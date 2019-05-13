Почетный патриарх ПЦУ Филарет продолжает шатать здание новосозданной церкви. Он открыто заявил, что будет возрождать Киевский патриархат - если даже для этого понадобится новый раскол.

Раньше такая информация курсировала в форме слухов. Но теперь Михаил Денисенко говорит о расколе в Православной церкви Украины уже официально.

"Страна" разбиралась в новом витке скандала вокруг митрополии Константинопольского патриархата в Украине.

С чего началась история

О предыстории конфликта мы уже рассказывали в материале "Филарет пошёл во второй раскол". Кратко напомним суть.

От имени почетного патриарха епископам ПЦУ начали поступать письма - приглашения приехать во Владимирский собор, где уже завтра, 14 мая, состоится чествование памяти киевского митрополита Макария.

Главное в этих письмах то, что рассылались они на бланке Киевского патриархата - церкви, которая вроде бы влилась в созданную зимой ПЦУ.

И это явно была не ошибка. В тексте приглашения также указано, что рассылается оно от имени "старой" церкви, которую возглавлял Михаил Денисенко.

Выглядело это как попытка восстановить Киевский патриархат. О чем недвусмысленно заявили в ПЦУ.

"Все архиереи понимают, что Филарет хочет восстановить ликвидированную УПЦ (КП). Также понимают, что восстановление УПЦ (КП) это раскол ПЦУ. Поэтому приедут на приглашение почетного патриарха только сознательные "сепаратисты". Надеюсь, таких будет мало", - написал на своей странице в Facebook епископ ПЦУ Адриан Кулик-Богдан 8 мая (позже, однако, он это сообщение удалил).

Среди адресатов письма не было митрополита Епифания (и позже его пресс-служба заявила, что он туда не явится). Глава ПЦУ тоже прокомментировал скандал и припугнул, что из-за этого у Киева могут отобрать Томос об автокефалии:

"Говорить сейчас о каком-то возвращении неуместно. Мы должны говорить о нашем будущем, о нашем единстве. Потому что в будущем мы должны еще много сделать для того, чтобы эта Церковь была признана со стороны других Поместных Православных Церквей. Если мы возвращаемся в прошлое – автоматически это путь в никуда, это путь в изоляцию, это возвращение к тому состоянию, в котором мы находились до 11 октября, до соответствующих решений со стороны Константинопольского патриархата", - сказал Епифаний.

"Разделение? Допускаю"

12 мая на YouTube-канале ТСН появился видеосюжет, в котором Филарет дал развернутый комментарий тому, что происходит.

"Дело в том, что что Киевский патриархат не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский Патриархат может тот, кто его создал", - заявил почетный патриарх.

Он также заявил, что Объединительный собор - "не наш".

"А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я был главным, а представитель Вселенского патриарха. Поэтому это не наш собор, а Константинопольской церкви", - сказал бывший предстоятель.

При этом он говорит, что признает Епифания предстоятелем ПЦУ. Но отношений у них "никаких нет" уже пять месяцев.

"Потому что нарушено все, о чем мы договорились и что принял Архиерейский собор. Пошли по пути неправды. ... Претензии (к Епифанию - ред.), что он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все 4 или 5 месяцев ни разу со мной не служил. И не общается. ... Каждый день нужно руководить церковью. Из-за того, что общения нет, а оно должно быть, из-за этого церковь разделилась. И сейчас моя задача как патриарха сохранить Киевский Патриархат, сохранить украинскую церковь", - заявил Филарет.

В интервью он сказал, что планирует созвать Поместный собор и поднять там вопрос устава ПЦУ. Отметим, что устав утвержден в Константинополе - и если его поменяют в одностороннем порядке, то это значит автоматически отзыв Томоса.

Но это не смущает Филарета. Он реально нацелился восстанавливать УПЦ КП:

"Он (Киевский патриархат - ред.) есть, его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, то есть и патриархат. Есть киевская патриархия. Поэтому возвращать патриархат не надо, он есть и должен быть. И причем не только (он будет) непризнанный, а придет время, когда будет признанный".

На вопрос, допускает ли он из-за этого разделение церкви, Филарет ответил: "Допускаю. Но мы создадим единую церковь, Киевский патриархат".

Почему Филарет решил раскалывать ПЦУ

История с угрозой раскола в Православной церкви Украины тянется еще с февраля. В бывшей УПЦ КП осталось много недовольных Епифанием - например, митрополит Луцкий Михаил, который открыто претендовал на его место.

Но противоречия обострились и вышли в официальную плоскость только сейчас. Удивительно совпав с концом президентской кампании в Украине.

Судя по всему, эти два факта - проигрыш Порошенко на выборах и раздрай в созданной им церкви - тесно связаны.

С уходом нынешнего президента закончится эпоха грубой и открытой поддержки ПЦУ со стороны власти. А без этого новая церковь существовать пока не может: она была задумана как политический проект, который должен помочь Порошенко победить на выборах.

При этом Владимир Зеленский, как видим, более склонен поддерживать Филарета. Это видно по его заявлениям на дебатах с Порошенко, где Зе поставил Томос в заслугу Денисенко. И по сегодняшнему ролику с участием представителей религиозных конфессий Украины, где есть Филарет и нет Епифания.

Во-вторых, поменялась власть не только в Украине - определенным образом это произошло и в США, которые сыграли едва ли не главную роль в продавливании Томоса.

После доклада Роберта Мюллера о том, что Трамп не имеет связей с Россией, у него оказались развязаны руки. Уже сейчас идет перетряска Госдепартамента, и кураторы многих направлений по Украине теряют посты. Отозвана и посол Мари Йованович, которая представляла еще старую, "демократическую" администрацию. И поддерживала создание ПЦУ.

Видимо, Филарет пошел в открытую атаку на Епифания еще и потому, что на этот раз не ждет окрика из-за океана. Тогда как перед вручением Томоса 90-летний церковник даже ездил за "благословением" в США.

В-третьих, ПЦУ так и не стала полноценной канонической церковью. Подавляющее большинство православных церквей ее так и не признало. И день ото дня этот процесс цементируется - перспектив признания бывших раскольников практически нет.

При этом новой церкви теперь приходится делиться с Константинополем и подчиняться всем его распоряжениям. Тогда как раньше Киевский патриархат был в этом смысле истинно независимой организацией.

То есть размена "каноничность на независимость" не получилось. И поэтому логично, что старая гвардия в ПЦУ решила вернуть былые привилегии - пусть даже путем уклонения в новый раскол.

Как именно может состояться раскол

Как почетный патриарх говорил выше, он намерен созвать Собор и на нем попытаться снова захватить власть.

Для созыва Собора Филарету нужна треть голосов - то есть 20 архиереев ПЦУ.

По информации "Страны", несогласие Филарета вызывает в частности, пункт 5 Устава.

"Православная Церковь Украины состоит из религиозных организаций, которые имеют юридический статус в соответствии с положениями Конституции и законов Украины..".

До принятия в таком виде это положение Устава звучало иначе "Автокефальная церковь в Украине, которая имеет юридический статус в Украине в соответствии с положениями Конституции и законов Украины", что означало, что субъектом права является именно сама церковь.

Также Филарет выступает за изменение порядка назначения постоянных членов Синода. В уставе прописано, что их трое. Филарет считает, что их должно быть 12, для остальных архиереев оставить возможность поочередно быть временными членами Синода. Поэтому Филарет предлагает сначала созвать Поместный Собор, на котором участники примут Устав, а потом на основе нового Устава выбрать Синод, который сможет контролировать сам Филарет. И в будущем поможет ему сместить Епифания.