В Закарпатье в селе Горинчово 11 и 12 мая проходил фестиваль "Брынза Хустщины", во время которого организаторы устроили конкурс красоты среди овец. Соответствующие видео опубликовано в YouTube-канале Uzh Inform.

Как сообщили организаторы, целью фестиваля является привлечение внимания людей к профессии пастуха. В программу мероприятия также входили различные мастер-классы, лекции, дегустации и сырные перформансы.

Самым необычным развлечением для гостей фестиваля стал организованный конкурс красоты среди овец.

Видео: YouTube/Uzh Inform

Ранее сообщалось, что 60-летняя пенсионерка из Одессы победила в конкурсах красоты в Болгарии и США.

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