В Закарпатье провели конкурс красоты среди овец. Видео
В Закарпатье в селе Горинчово 11 и 12 мая проходил фестиваль "Брынза Хустщины", во время которого организаторы устроили конкурс красоты среди овец. Соответствующие видео опубликовано в YouTube-канале Uzh Inform.
Как сообщили организаторы, целью фестиваля является привлечение внимания людей к профессии пастуха. В программу мероприятия также входили различные мастер-классы, лекции, дегустации и сырные перформансы.
Самым необычным развлечением для гостей фестиваля стал организованный конкурс красоты среди овец.
Видео: YouTube/Uzh Inform
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