С 2 по 8 мая в Украине зафиксировано 2285 больных корью, что на 63,3% больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения в понедельник, 13 мая.

Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской (389 больных, из них 101 ребенок), Тернопольской (212/148), Хмельницкой (198/120), Киевской (190/93) областях и в Киеве (177/89). В целом с начала года корью заболели 47383 человек (25163 детей), 16 из них умерло.

Отметим, всего с начала вспышки корью заболело более 100 тысяч украинцев, 37 из которых умерли.

Напомним, что в Украине заболели корью почти 1400 человек за неделю перед майскими праздниками.

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