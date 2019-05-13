В Киеве на выставке ретро-автомобилей на территории аэропорта "Жуляны" очевидцы заметили флаг нацистской Германии. Видео появилось на сайте одного из топ-блогеров Украины в livejournal.com.

Автор видео возмущен, что флаг с фашистской свастикой свободно развевается на выставке ретро техники без соответствующей реакции со стороны органов правопорядка или организаторов мероприятия.

"Как не трудно заметить, ни полиции, ни "активистов", следящих за выполнением законов не наблюдается. Они появляются, только когда надо избивать ветеранов и маленьких девочек в пилотках солдат-победителей нацизма, запугивать людей и разрушать памятники, а свастика это норма для современной Украины", - прокомментировал увиденное автор видео - блогер "Варяг-2007".

Напомним, в День Победы Зеленский сфотографировался на могиле деда-фронтовика.

Ранее в МВД отчитались, сколько происшествий и правонарушений зафиксированы на День победы. Кроме того, правоохранители внесли 3 сведения в ЕРДР по ст.436-1 УК Украины "Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики" (2 - Днепропетровская область и 1 - Одесская область).

Как сообщала "Страна", националисты С14 напали на мирное шествие киевлян возле Монумента Славы.