Епифаний не приедет во Владимирский собор, куда его пригласил Филарет
Во вторник, 14 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не приедет во Владимирский собор на почтение памяти священномученика Макария. Об этом со ссылкой на пресс-службу церкви сообщает УНН.
"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - заявили в пресс-службе ПЦУ.
Между тем, на мероприятия по почтению памяти священномученика Макария во Владимирском соборе Епифания пригласил патриарх Киевский Филарет.
Напомним, недавно патриарх Киевский Филарет сетовал на то, что с ним крайне редко общается глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По его словам, с момента создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.
Также мы писали, что Зеленский выложил обращение религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса и Крыма, но на видео не оказалось Епифания.