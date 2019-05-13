Во вторник, 14 мая предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний не приедет во Владимирский собор на почтение памяти священномученика Макария. Об этом со ссылкой на пресс-службу церкви сообщает УНН.

"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - заявили в пресс-службе ПЦУ.

Между тем, на мероприятия по почтению памяти священномученика Макария во Владимирском соборе Епифания пригласил патриарх Киевский Филарет.

Напомним, недавно патриарх Киевский Филарет сетовал на то, что с ним крайне редко общается глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. По его словам, с момента создания ПЦУ такое общение состоялось не более пяти раз.

Также мы писали, что Зеленский выложил обращение религиозных лидеров Украины к жителям Донбасса и Крыма, но на видео не оказалось Епифания.