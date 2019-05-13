До конца суток сегодня, 13 мая, в Киеве объявлен первый уровень опасности - желтый - из-за грозы. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

"По данным Укргидрометцентра, в ближайшие 2 часа с удержанием до конца суток 13 мая гроза (I уровень опасности, желтый)", говорится в сообщении.

Кстати, в воскресенье, 12 мая, в результате мощного ливня с градом затопило улицы и переходы в районе Позняки. Первый уровень опасности предполагает, что из-за грозы, ливней и сильного ветра могут пострадать электрокоммуникации, могут падать деревья и "плыть" автомобили.

Напомним, что прогноз погоды на эту неделю дали сразу шесть сайтов-синоптиков.

Также мы писали о том, что синоптик обещает, что солнечная и теплая погода придет в Украину уже на этой неделе.