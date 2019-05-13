В понедельник, 13 мая, в 16.45 в полицию Одессы поступило сообщение о том, что в городе заминированы восемь отелей, три торговых заведения и Международный аэропорт "Одесса". Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"На места событий направлены взрывотехники, следственно-оперативные группы и работники ГСЧС. Проводятся мероприятия по эвакуации персонала, посетителей и пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве сообщили о минировании аэропорта и супермаркетов.

Также мы писали, что в Харькове одновременно заминировали 7 гостиниц. Отмечалось, что все сообщения о минировали начали поступать около 17:00. Ко всем объектам выехали взрывотехники, кинологи и следственно-оперативная группа полиции, которые будут обследовать территорию.