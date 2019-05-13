Голосование по дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, вероятнее всего, состоится в четверг, 16 мая.

На сайте парламента появилась окончательная повестка дня, в которой говорится, что профильный комитет - по вопросам Регламента - рассмотрит проекты постановлений по дате инаугурации в среду, 15 мая, на своем заседании.

Всего подано пять проектов, один из них был отозван автором инициативы. Таким образом, Регламентный комитет проанализирует 4 оставшихся проекта постановления по дате инаугурации. Речь идет о проектах Сергея Мищенко и Виктора Балоги, в которых говорится о дате инаугурации 19 мая, проекте Виталия Куприя с датой инаугурации 20 мая и проекте Сергея Каплина, который предложил провести инаугурацию в 2 этапа - официальный этап в Верховной Раде 19 мая и торжественная часть на НСК Олимпийском 1 июня.

Уже после решения Регламентного комитета проекты будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал.

Как сообщала "Страна", в Брюсселе озвучили две главные задачи Зеленского на посту президента. Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов, а второй - истечение срока контракта (до конца текущего года) на транзит российского газа.

Ранее задачи перед новым президентом Украины поставили в палате представителей конгресса США. Среди докладчиков-участников дискуссии была и бывшая помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.