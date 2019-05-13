В воскресенье, 13 мая, около 21:00 на перекрестке улицы Ушинского и Чоколовского бульвара произошло ДТП с участием двух авто - Mercedes и Renault. Последняя принадлежала частной охранной фирме.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", мужчина, который опаздывал на трамвай, угодил под грузовик в Киеве. Пешеход оказался под колесами фуры, от полученных травм он погиб на месте. Опубликовано и видео момента столкновения мотоцикла и автомобиля на Воздухофлотском мосту.

Напомним, что пьяный водитель влетел в стоянку на проспекте Григоренко в Киеве и смял там семь машин. Инцидент произошел около 00:30. Автомобиль Mercedes, который ехал по проспекту Григоренко в сторону улицы Бориса Гмыри, вылетел на зеленую зону.