Проведенный в Киеве 15 декабря 2018 года "объединительный Собор" – "не наш", объединение православия в Украине пошло по пути неправды. Такую точку зрения высказал почетный патриарх ПЦУ Филарет Денисенко в интервью телеканалу "1+1".

"Это был Собор не наш, а Константинопольского патриархата, потому что на нем не я главенствовал как патриарх, а представитель Вселенского патриарха", – пояснил Денисенко.

Видео: youtube.com/ ТСН

Напомним, что Филарет пожаловался, что редко говорит с Епифанием и заявил, что Киевский патриархат все еще существует. "Предстоятеля мы признаем, но отношений с ним никаких нет, потому что нарушается то, о чем мы договорились и что принял Архиерейский Собор. Пошли по пути неправды. Претензии к Епифанию следующие: он должен сотрудничать со мной как с патриархом. А он за все эти четыре или пять месяцев ни разу со мной не служил и не общается. Встречались всего несколько раз, разве это общение? Когда церковью нужно руководить каждый день?" – вопрошает Филарет.

Также мы писали о том, что Филарет хочет возродить Киевский патриархат, что может похоронить ПЦУ.