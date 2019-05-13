В понедельник, 13 мая, в одной из школ Житомирской области восьмиклассник распылил газ из баллончика. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Житомирской области.

По данным правоохранителей, инцидент произошел около 10:40, на перемене между уроками в школе Корпостышева. Восьмиклассник распылил раздражающий газ в туалете школы на третьем этаже. Из-за этого у присутствующих возникло жжение и раздражение лица и кожи. В местную больницу доставлены 13 школьников от 2005 до 2009 годов рождения.

Учебный процесс после проветривания помещения продолжился. Личность ученика, который распил газ, установлена - это ученик 8-го класса, 2005 года рождения. Предварительная квалификация события - ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ответственность от штрафа до 5-летнего ограничения свободы.

Видео: YouTube/ Поліція Житомирщини

Напомним, в марте в Николаевской области школьник распылил в школе перцовый газ, пострадало 19 детей.

Также мы писали, что в школе Черноморска девочка распылила перцовый газ. Четыре ученика попали в больницу.