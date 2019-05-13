На третий год с начала вспышки кори Минздрав Украины разрешил вакцинировать взрослых от кори за счет бюджета; прививку можно сделать там, где у гражданина заключен договор с семейным врачом. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"Сделать прививку можно в коммунальном медучреждении, где пациент подписал декларацию с семейным врачом, терапевтом или педиатром. В начале лета вакцинировать бесплатно будут также в частных медучреждениях и врачи-ФЛП, которые подписали договор с Национальной службой здоровья Украины", - уточняет в Минздраве.

Как подчеркивают в ведомстве, все области Украины полностью обеспечены вакцинами, закупленными за государственный счет, по календарю прививок.

Напомним, что соответствующий приказ ведомства о внесении изменений в календарь вакцинации зарегистрирован в Министерстве юстиции. Согласно приказу, вакцины от кори за счет госбюджета также смогут получать взрослые любого возраста, которые не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте.

При этом Минздрав отмечает, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета. Кроме этого, разрешается вакцинировать от кори детей в возрасте от шести месяцев (ранее - от девяти месяцев) при наличии эпидемических показаний, связанных с возможным риском инфицирования в случае контакта ребенка с источником инфекции.

Введенная при контакте доза не будет засчитывается как первая доза вакцинации по возрасту. Дальнейшие плановые прививки будут проводиться в соответствии с календарем профилактических прививок, с соблюдением интервала между нулевой дозой и последующими плановыми прививками не менее одного месяца.

По состоянию на начало мая в Украине с начала 2019 года корью заболели 45,147 тыс. чел., в том числе 24,026 тыс. детей. В ряде областей с начала года проходила кампания по вакцинации не имевших прививки от кори детей. Согласно данным Минздрава, по состоянию на 18 апреля 2019 года в Украине было более 1,002 млн доз вакцин КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США

Напомним, что в Украине заболели корью почти 1400 человек за неделю.

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