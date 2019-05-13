Британского боксера-тяжеловеса Тайсона Фьюри разгневали негативные высказывания промоутера украинца Александра Усика Эдди Хирна о том, что он испугался поединка с Деонтеем Уайлдером и выбрал для следующего боя малоизвестного боксера Тома Шварца.

"Все это зависть. Эдди Хирн не может биться на ринге, Шварц одним джебом и хуком отправит Хирна в больницу на неделю", - заявил британец изданию Boxing Scene.

Фьюри обратился к Эдди Хирну и заявил, что тот не является для него авторитетом и не может указывать ему как строить свою карьеру.

"Когда такие люди, как Эдди, начинают говорить обо мне что-то негативное, я хочу им сказать: "Эдди, ты никогда не дрался! Как ты можешь называть меня дерьмом? Ты не можешь боксировать и никогда не будешь чемпионом мира", - заявил боксер, - "я понимаю, что Хирн является промоутером, его задача - сделать так, чтобы бой был интереснее. Но давайте не переходить грань. Я устал от всей этой лжи и чёртовых игр. Заключим сделку. В следующий раз, когда Эдди скажет обо мне какую-то дрянь, я выбью ему зубы", - приводит слова Фьюри издание.

Ранее сообщалось, что Эдди Хирн хочет выпустить на Ломаченко еще одного своего боксера, но с денежным условием.