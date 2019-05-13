Главный редактор телеканала TVi Владимир Егоров выразил опасения по поводу хода расследования поджога его автомобиля. Выяснилось, что пожарные все же не передали полицейским дело о поджоге автомобиля. Об этом Егоров написал на своей странице в Facebook.

"Что настораживает на данный момент. В момент пожара соседи видели под авто "какой-то сверток". Пожарные, ликвидировавшие возгорание, и эксперты, прибывшие на место происшествия, заявили, что очаг возгорания находился под моторным отсеком (под передней левой частью автомобиля). Это было утром. А уже днем в комментарии каналу "112 Украина" начальник Голосеевского управления Нацполиции Олег Волошин сообщил, что, согласно предварительным данным спасателей, возгорание началось внутри автомобиля", - пишет Егоров на своей странице в Facebook.

Более того, в полиции журналисту сообщили, что данных от пожарных по поджогу у полиции до сих пор нет, а на экспертизу из-под машины ничего не взято. "Ее не поднимали. А ведь там могли остаться, например, следы зажигательной смеси, того, что вызвало возгорание, другие важные улики", - добавил главред телеканала, отметив, что машина не была застрахована.

Вместе с этим главный редактор TVi высказал надежду на объективное и полноценное расследование.

Фото: Владимир Егоров/Facebook

Как сообщала "Страна", возгорание Citroen C4 Picasso произошло примерно в 4:30 воскресенья, 12 мая. Владимир Егоров связывает поджог со своей профессиональной деятельностью.

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