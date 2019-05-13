Окружной административный суд Киева получил уже два иска к министру социальной политики Украины Андрею Реве из-за его высказываний в отношении жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом говорится в сообщении суда от 13 мая.

"По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающих человеческое достоинство граждан Украины - жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку. Среди требований иска - признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний", – говорится в сообщении суда. Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.

"Все, кто были проукраинскими, - все выехали. А те, кто хочет получить две пенсии, там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого. Мне жаль тех солдат и офицеров, которые убиты там за этих мразей", – сказал 26 апреля Рева в сюжете, обнародованном в Facebook журналисткой BBC Ольгой Малчевской.

Напомним, что Королевская подала в суд на Реву за слова о "мразях в "ЛДНР".

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