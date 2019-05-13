Встреча избранного президентом Украины Владимира Зеленского с участниками клуба иностранных банкиров может состояться 14 мая. Об этом передает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на несколько информированных источников на рынке.

"Такая встреча планируется во вторник", - сообщил один из них. Другой сообщил, что приглашен для участия.

Отметим, что как раз во вторник в Раде начнут рассматривать вопрос даты инаугурации новоизбранного президента.

Как сообщала "Страна", в Брюсселе озвучили две главные задачи Зеленского на посту президента. Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов, а второй - истечение срока контракта (до конца текущего года) на транзит российского газа.

Ранее задачи перед новым президентом Украины поставили в палате представителей конгресса США. Среди докладчиков-участников дискуссии была и бывшая помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд.