В результате встреч новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского с религиозными лидерами, которые состоялись в конце апреля - начале мая, было записано послание мира жителям Крыма и Донбасса. Оно опубликовано на странице Зеленского в Facebook.

В видеоролике к жителям Крыма и Донбасса обращаются экс-глава УПЦ КП Филарет, глава УПЦ МП Онуфрий, муфтий Крыма Айдер Рустемов, раввины Авраам Вольф, Шмуэль Каменицкий, Мойше Москович, Мойше Реувен Асман, Пинхас Вишецкий, муфтии Ахмед Тамим, Саид Исмагилов,

"Дорогие братья и сестры, жители Крыма и жители Донбасса... Я хочу, чтобы Господь как можно скорее привел нас к миру справедливого мира", - говорит в обращении патриарх Филарет.

"Я хочу со словом мира обратиться к украинцам, нашим братьям и сестрам... Мы молимся за мир, а мир может быть только тогда, когда есть правда и справедливость. Молимся за справедливый мир для всех нас", - сказал глава УГКЦ Блаженнейший Святослав.

"Я обращаюсь со словом любви и, ради Бога, прошу тех людей, от которых это зависит, прекратить разговаривать друг с другом с помощью пушек, орудий, автоматов... Мы верим, что Бог победит всякое зло. Мы верим, что наконец мы сядем, как цивилизованные люди, за стол переговоров и сможем все конфликты, все вопросы, которые есть у нас друг к другу, решить с помощью мудрости человеческой", - сказал глава УПЦ МП Онуфрий.

Отметим, что в ролике отсутствует глава ПЦУ Епифаний.

Видео: Facebook/ Володимир Зеленський

Напомним, 6 мая новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с раввинами крупнейших украинских городов.

Также мы писали, что в этот же день Зеленский встретился с главой УГКЦ Святославом Шевчуком. С предстоятелем УПЦ митрополитом Онуфрием и экс-главой УПЦ КП Филаретом Владимир Зеленский встретился еще 30 апреля.