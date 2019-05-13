Сегодня, 13 мая, вблизи станции метро "Левобережная" неизвестные лица в масках пытались ограбить женщину-водителя автомобиля Volkswagen. Об этом пишет группа Киев Оперативный в Facebook.

Отмечается, что среди белого дня грабители просто подъехали на черном авто, разбили окна, а потом скрылись. По предварительной информации, ограбления не удалось.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Читатели группы подозревают, что нападение произошло "не просто так". "Ага. Вот просто так ... подскочили и ограбили... Вот просто ездят по городу в масках и подскакивают к понравившимся машинам среди бела дня...Чтобы не возникало вопросов потом - они не они ??? Может "женщина за рулем" расскажет что и куда она везла, или кому должна денег..." - написал Andriy Startsev.

Ранее "Страна" сообщала, что опьяненная наркотиками женщина за рулем авто помогала грабителю скрыться с места преступления.

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