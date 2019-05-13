В Полтаве уже третий день продолжаются забастовки частных перевозчиков, которые требуют от властей города повысить цены на проезд в автобусах и маршрутных такси. Об этом сообщает Ассоциация перевозчиков Полтавщины на своей странице в Facebook.

"С 11 мая все легальные перевозчики Полтавы были вынуждены прекратить свою работу из-за отсутствия финансовых возможностей. Нам пришлось официально отказаться от разрешений на 66 городских маршрутов. Согласно требованиям действующего законодательства, соответствующие документы были переданы в горисполком", – говорится в сообщении.

Перевозчики отметили, что эта ситуация приносит всем множество проблем. "Просим прощения за то, что больше не можем выполнять свою работу", – заявили в ассоциации и подчеркнули, что "проблема возникла не сегодня". По их словам, исполняющий обязанности мэра Полтавы Александр Шамота говорил, что повысить тарифы до президентских выборов невозможно, но якобы пообещал сделать это после них. Мы поверили и почти полгода проработали себе в убыток. Выборы прошли... Еще полгода мы выдержать не можем", – резюмировали перевозчики.

В свою очередь градоначальник города Александр Шамота в видеообращении к полтавчанам назвал забастовщиков "шантажистами" и "вымогателями". От отметил, что решения о повышении тарифов должны приниматься законно, а не путем ультиматумов.

Фото: facebook.com/PereviznikiPoltavi

По его словам, 10 мая на комиссии горсовета перевозчики "по сговору с депутатами" пытались протащить вопрос повышения стоимости проезда. "План был таков: протягиваем через комиссию и на субботу (11 мая – Прим.Ред.) требуем созыва исполкома, где и заставляем повысить тариф, и в понедельник едем уже по 6 гривен!", - написал Шамота в Facebook, добавив, что такой план провалился.

Шамота уверяет, что готов начать открытый диалог с перевозчиками и общиной. "Во время этого диалога перевозчики должны продемонстрировать все составляющие тарифа и доказать его обоснованность, а община будет иметь возможность дать оценку подлинности вычислений. Другого пути не может быть", - добавил Шамота. "Шантажисты, вымогатели, интриганы должны четко понимать, что веревки они будут вить из кого-то другого. Проезд в общественном транспорте должен быть на законно установленном уровне. Сейчас это 4 гривны. Будет другое решение – будем по-другому работать. Но до тех пор, пока они будут говорить с городскими властями путем ультиматумов, ничего не получится ", - заявил Шамота.

Он также добавил: если "каждый раз вестись на истерику перевозчиков", то осенью проезд будет по 8 гривен, зимой – по 10, а в ближайшее время и по 20 гривен. Сегодня, 13 мая, на 15:00 перевозчиков пригласили на встречу, где они смогут обосновать свои тарифы, а община сможет им апеллировать.

Как сообщала "Страна", инфляция в Украине в апреле 2019 года составила 1% по сравнению с 0,9% в марте, 0,5% – в феврале и 1% в январе. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. Повышение цен на транспорт в целом на 1% в основном вызвано подорожанием топлива и масел на 2,7% и проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 1,5%.

Ранее "Страна" сообщала, что Нацбанк из-за необходимости снижения инфляции не стал менять учетную ставку.