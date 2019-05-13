Президент Дональд Трамп пригрозил Пекину переводом американских компаний из Китая в другие страны в случае введения ответных пошлин на импорт из США. Об этом говорится в его твиттер-микроблоге в понедельник, 13 мая.

"В Китае не останется никого, с кем можно будет вести бизнес. Очень плохо для Китая, очень хорошо для США! Но Китай так долго пользовался Соединенными Штатами, что теперь он впереди (наши президенты не выполняли свою работу). Поэтому Китаю не следует принимать ответных мер – станет только хуже", - говорится в опубликованном сообщении.

"Я открыто заявляю председателю Си (Цзиньпину) и всем моим многочисленным друзьям в Китае, что Китаю будет очень больно, если вы не заключите сделку, потому что компании будут вынуждены покинуть Китай ради других стран. Слишком дорого покупать в Китае. У вас была сделка, почти завершенная, но вы отступили", - отмечается в сообщении.

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Как сообщала "Страна", в США заявили о готовности продолжать торговые переговоры с Китаем. При этом из-за эскалации торгового спора Вашингтона и Пекина цена нефти Brent выросла до $70,56 за баррель.