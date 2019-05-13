Если государства-члены Совета Европы добьются снятия санкционного давления с РФ, то Украина откажется от соблюдения Минских соглашений. Об этом со ссылкой на главу МИД Павла Климкина пишет "Европейская правда".

Так, Павел Климкин в Брюсселе объявил, что Украина готовится отказаться от соблюдения Минских соглашений в случае, если Германия, Франция и другие государства добьются снятия санкционного давления с РФ в Совете Европы. По словам главы МИД, он уже сообщил об этом коллегам-министрам из европейских государств.

"Если вы пойдете (на снятие санкционного давления), как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - рассказал Павел Климкин.

По словам Климкина, несмотря на отсутствие прямой связи между Минскими соглашениями и санкционным давлением на РФ в Совете Европы, у Украины есть основания для такого шага.

"Если сейчас, после того как Россия начала выдавать паспорта (жителям оккупированной территории Донбасса), вы пойдете на шаги навстречу России - тогда тотально разрушается вообще вся логика того, что мы до сих пор делали", - сказал Павел Климкин.

Напомним, на прошлой неделе президент Франции заявил, что он не хочет, чтобы Россия покинула Совет Европы.

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