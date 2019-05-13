Уровень потребления алкоголя в мире вырос на 10% в период с 1990 года по 2017 год, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на исследование, опубликованное в британском медицинском журнале The Lancet.

Согласно данным, полученным из 189 стран, если в 1990 году каждый человек в возрасте от 15 до 99 лет употреблял ежегодно в среднем 5,9 литра алкоголя в эквиваленте чистого спирта, то в 2017 году этот показатель вырос до 6,5 литра. При сохранении нынешних темпов потребления к 2030 году, как ожидается, показатель может увеличиться на 17% и достичь 7,6 литра.

Причинами увеличения потребления спиртного называется общий прирост населения, а также повысившееся потребление на душу населения.

Однако показатели сильно варьируются в зависимости от региона исследования. Так, в Китае, Индии и Вьетнаме наблюдается значительный рост потребления алкогольной продукции, а в восточноевропейских странах пить, напротив, стали меньше.

"До 1990 года большая часть алкоголя потреблялась в странах с высоким уровнем дохода, причем наибольшее потребление было зафиксировано в Европе. Однако эта модель существенно изменилась с резким сокращением потребления алкоголя в Восточной Европе и огромным ростом в ряде стран со средним уровнем дохода, таких как Китай, Индия и Вьетнам", - цитирует издание лидера группы исследователей Якоба Мантея из Института клинической психологии и психотерапии в Дрездене.

Наиболее значительно за рассматриваемый период упало потребление алкоголя в Азербайджане, России, Великобритании и Перу. Среди отдельных стран максимум зафиксирован у Молдавии (15 литров чистого спирта на человека в год), а наименьшее - в Кувейте (0,005 литра).

По оценкам исследователей, если сложившиеся тенденции сохранятся, то к 2030 году 40% людей будут воздерживаться от алкоголя, около половины будут пить, а 23% будут употреблять спиртные напитки не менее одного раза в месяц. Для сравнения, в 2017 году эти показатели составляли соответственно 43%, 47% и 20%, отмечает CBC.

По данным исследования, 45% зарегистрированного потребления алкоголя приходится на крепкие спиртные напитки, 15% - на пиво, 12% - на вино.

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