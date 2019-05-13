В Оболонском районном суде Киеве признали избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации из-за того, что он в день выборов, 21 апреля, показал журналистам свой проголосованный бюллетень.

Оболонский районный суд решил, что Зеленский совершил административное правонарушение. На этом и настаивали адвокаты. Об этом сообщает "Апостроф".

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн, а также постановил взыскать с него судебный сбор.

Как сообщала "Страна", Спикер Парубий озвучил, когда парламент определится с датой инаугурации. Народный депутат от фракции БПП Александр Сугоняко отозвал свой проект постановления о проведении торжественного заседания по случаю инаугурации Зеленского 1 июня.

Напомним, что в "Народном фронте" дали понять, что не будут голосовать за инаугурацию Зеленского 19 мая.