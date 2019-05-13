Россия утилизирует оставленную в Крыму в 2014 году военную технику Украины, если ее не заберут в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, бывшего командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) Владимира Шаманова.

"Исходя из международных норм, в течение 10 лет они должны либо забрать (технику), либо через 10 лет мы будем вынуждены это утилизировать, потому что то, что не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность. Современных образцов мы не наблюдали, а те, которые есть, они Вооруженным силам России не интересны", — сказал депутат.

В начале 2018 года президент России Владимир Путин предложил Киеву забрать оставшиеся на полуострове самолеты, корабли и бронетехнику, которые находятся "в плачевном состоянии". В ответ украинский лидер Петр Порошенко сказал, что Украина вернет себе свою технику только вместе с Крымом.

Ранее "Страна" сообщала, как Украина пять лет назад потеряла полуостров.

Также мы писали о том, что разбившийся под Винницей Су-27 оказался крымским и исчерпал свой ресурс еще в 2009-м.