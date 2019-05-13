Сегодня, на заседании Согласительного Совета Верховной Рады народные депутаты обсуждали главный вопрос - дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Во время заседания спикеру Верховной Рады Андрею Парубию вручили наручники.

Это произошло во время скандала с участием нардепов Надежды Савченко и Виталия Куприя, о котором писала "Страна". Куприй прервал Парубия, когда тот стал говорить о повестке дня с 14 мая. "Украинский народ ожидает определения даты инаугурации президента. Это вопрос номер один", - заявил он. Нардепы Надежда Савченко и Виталий Куприй потребовали провести инаугурацию Зеленского 19 мая. По словам Савченко, чем дольше будут оттягивать дату инаугурации, тем дольше будут репрессированы украинские политзаключенные, крымские татары и военнопленные Донбасса. Савченко также предложила провести инаугурацию президента 19 или 20 мая.

После этого спикер Андрей Парубий попросил нардепов покинуть зал, а Куприй положил ему на стол наручники, "как символ нарушения закона". "Возьмите себе на память, на несколько дней. Вы будете отвечать за то, что вы делаете", - заявил он и покинул заседание.

После выступления Куприя и Савченко спикер парламента Парубий назвал их действия дискредитирующими украинский парламент, все институты государственной власти и самого Зеленского. Парубий также отметил, что "ему стыдно за действия депутатов из так называемого межфракционного объединения За Зеленского".

Момент вручения наручников - на 7:40 в записи

Как сообщала "Страна", Парубий обязал комитет срочно рассмотреть проекты отмены голосования за языковой закон.

Ранее нардеп Надежда Савченко заявила, что "не хочет сразу становиться в оппозицию к президенту Зеленскому".