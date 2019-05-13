Прямые переговоры между новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным на сегодняшний день являются бесперспективными.

Об этом сообщил советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин в комментарии для проекта "Донбасс Реалии", видео которого опубликовано в YouTube.

"Я говорю как эксперт, это не позиция, которая уже сформирована президентом Украины Владимиром Зеленским. (…) С моей точки зрения, на сегодняшний день садиться за прямые переговоры между Украиной и Россией бесперспективно. Россия не выполнила никаких обязательств по отношению к Украине", - сказал Иван Апаршин.

По его мнению, на данном этапе первоочередная задача - это составить пакет новых предложений по Донбассу, который должен быть согласован в "нормандском формате", а он, в свою очередь, может быть расширен.

"Далее уже с согласованным документом встречаться с Российской Федерацией, а, возможно, привлечь и другие страны, которые сегодня не входят в Евросоюз, но являются мощными игроками в мире и их влияние на Российскую Федерацию, в том числе, достаточно велико. Например, Китай", - сказал Апаршин.

По словам советника Владимира Зеленского, в вопросах Донбасса нужна "взвешенная политика", а вопросы веры, языка и истории "необходимо рассматривать очень-очень осторожно".

Апаршин о переговорах Зеленского с Путиным - с 02:43. Видео: YouTube/ Радіо Свобода

Напомним, ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса и Крыма военным путем - "это упущенный шанс 2014 года". На мирную реинтеграцию регионов, по его мнению, нужно будет пять лет.

Кроме того, Апаршин говорил, что команда Владимира Зеленского продолжит операцию Объединенных сил на Донбассе.