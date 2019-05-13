"Укрзализныця" приостановит ж/д сообщение с Кропивницким с 30 мая по 15 июня из-за строительства транспортного путепровода. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Также по требованию местных властей изменится расписание и маршрут следования некоторых пассажирских поездов, которые ранее проходили через Кропивницкий. В частности, изменения затронут поезда на участке Знаменка - Помошная. По измененному маршруту и ​​расписанию в обход Кропивницкого будут курсировать следующие поезда: № 120/119 Запорожье - Львов, № 053/054 Днепр - Одесса, № 007/008 Харьков - Одесса, № 790/789 Киев - Кременчуг, № 091/092 Одесса - Константиновка, № 59/60 Харьков - Одесса.

Также в "Укрзализныце" отметили, что пассажиры, которые до 6 мая оформили проездные документы на указанные поезда, в случае отказа от поездки до отправления поезда могут вернуть проездные документы в кассах.

Как сообщала "Страна", в "Укрзализныце" объяснили, сколько стоит железнодорожный билет для ребенка и какие документы нужны для поездки.

Напомним, 9 апреля вступили в силу измененные Министерством инфраструктуры Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.