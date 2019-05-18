18 мая, по православному календарю, вспоминают Ирину Македонскую. То есть сегодня день ангела для обладательниц имени Ирина. Напоминаем историю жизни великомученицы. Также мы собрали открытки и поздравления, которыми можно порадовать своих знакомых.

Кто такая Ирина Македонская

Святые с именем Ирина почитаются 14 раз в году. Обычно Днем ангела для Ирин выбирают ближайшую дату к их дню рождения.

Ирина Македонская родилась примерно в 1-2 веке. До крещения она носила имя Пенелопа. Девочка родилась в богатой семье правителя одной из областей в Македонии - Ликиния, который был язычником. Он выстроил для дочери отдельный дворец, где она жила с подругами и наставниками. Один из них был христианином и передал ей азы веры.

Когда пришло время выдавать Ирину замуж, она объявила отцу, что приняла решение посвятить себя Богу. Разгневанный правитель приказал публично бросить ее под копыта лошадей. Но кони остановились, как вкопанные, а один - набросился и затоптал самого Ликиния. Однако после молитвы дочери правитель воскрес, а собравшиеся на площади люди, уверовали в Христа.

Далее Ирина начала проповедовать христианство, проводя время в молитве и исцелении больных. Другие правители-язычники неоднократно приговаривали святую к пыткам - бросали в ров со змеями без еды, приказывали распилить. Но она всегда оставалась невредимой, укрепляя других в вере.

Перед смертью она попросила христиан провести ее к пещере и завалить вход камнем. А когда через четыре дня люди вошли в пещеру - то не нашли тела. Они восприняли это как знак, что Господь забрал Ирину на небо.

Значение имя Ирина

Считается, что имя Ирина произошло от греческого слова "Эйрене", которое переводится, как "мир", "покой". Иринам приписывают решительный характер, хорошие способности к учебе, отсутствие сентиментальности, интерес к спорту и книгам. Из Ирин часто получаются хорошие матери и жены. Они ответственно подходят к выбору спутника жизни. При этом в семье они не растворяются полностью, ведь профессиональная сфера составляет важную часть их жизни.

В день ангела знакомых Ирин можно обрадовать букетиком цветов, сладостями, красивой чашкой, упаковкой любимого кофе или чая, удобным блокнотом. А тем, кто не рядом - отправить открытку и поздравление.

Открытки и поздравления с днем ангела

Пусть ангел защитит тебя,

Пусть медленней бегут года.

Здорова будь, любима Ира,

Успехов, смеха, счастья, мира.

Ирочка, оставайся всегда на высоте. Пусть каждый твой день будет еще одной ступенькой к счастью. С днем ангела!

С днем ангела тебя, Ирина.

Будь красива, как картина.

Улыбайся, веселись.

Если надо - за счастье дерись.

Ирочка, с днем Ангела! Пусть он бережет тебя от бед, направляет в нужную сторону и посылает хороших людей.