В международном аэропорту Борисполь под Киевом поймали 48-летнего вора авиационного топлива. Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Киевской области.

"Злоумышленник перелез через забор и проник на охраняемую территорию складского помещения вблизи аэропорта, где находились емкости с горючим для самолетов. Вора обнаружили работники охраны, которые вызвали наряд полиции", - говорится в сообщении.

Фото: kv.npu.gov.ua

На месте происшествия полицейские обнаружили и изъяли орудие преступления – насос, шланг, частично наполненные емкости с горючим и автомобиль ГАЗель, на котором приехал злоумышленник. Им оказался 48-летний местный житель. Он объяснил полицейским, что совершил преступление с целью наживы.

Фото: kv.npu.gov.ua

Установлено, что с помощью оборудования он похитил из резервуаров 2300 литров керосина.

Фото: kv.npu.gov.ua

По факту кражи открыто уголовное производство. Устанавливается сумма нанесенного материального ущерба.

Напомним, что под Киевом отец с 17-летним сыном обчистили автозаправку.

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