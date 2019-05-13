На улице Институтской в Киеве начали снимать брусчатку для строительства мемориала Героям Небесной сотни, что ставит под угрозу завершение проведения следственных экспериментов в расследовании расстрелов активистов во время Революции достоинства. Об этом сообщает "Громадське".

Как рассказал глава управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк, следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, при этом следственные эксперименты должны продолжаться еще не менее двух недель.

Фото: hromadske.ua

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель генерального прокурора Анжела Стрижевская. Самого письма мы не видели и предоставлено оно без ведома следователя и прокурора, незаконно с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - подчеркнул Горбатюк и добавил, что сейчас готовит письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская в комментарии "Громадському" сообщила, что брусчатку уже сняли непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент не завершен, а вмешательство строителей делает его невозможным в дальнейшем, отметила она.

"Прямо сегодня, 13 мая, были запланированы следственные эксперименты в той части, где снимают брусчатку... Всю прошлую неделю у нас продолжались следственные эксперименты, и на эту неделю они тоже были запланированы. Они не то, что не завершились, они непосредственно в активной фазе сейчас", – подчеркнул адвокат.

По ее словам, на Институтской сейчас продолжается противостояние между представителями потерпевших и представителями музея.

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