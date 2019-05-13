Миссия Международного валютного фонда приедет в Украину 21 мая и проработает в стране на протяжении двух недель. Об этом пишет "РБК-Украина".

Так, первый заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко сообщил, что миссия МВФ, которая уже на следующей неделе приедет в Украину, пробудет тут две недели. А на этой пленарной неделе Рада должна принять законопроект №2413-а о консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. В рамках договоренностей с МВФ за него парламент должен был проголосовать еще до конца марта.

"В меморандуме о сотрудничестве с МВФ зафиксировано обязательство рассмотреть до 31 марта законопроект №2413-я по консолидации функций государственного управления на финансовых рынках. Так случилось, что мы не смогли, но уже на этот пленарной четверг стоит законопроект в проходной части. Просьба его не переносить. Наши коллеги из международных финансовых институтов считают, что достаточно голосов для поддержки законопроекта", - сказал Михаил Довбенко.

Напомним, по прогнозам JP Morgan, Украина может не получить ни одного транша МВФ в 2019 году. Причина этого - невыполнение ряда требований Международного валютного фонда, а также обещание премьера Гройсмана снизить цены на газ для населения, что противоречит достигнутым ранее договоренностям.

Также мы писали, что представители МВФ в рамках визита в Украину в мае проверят выполнение украинскими властями условий для получения нового кредита.