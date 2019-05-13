За сутки 12 мая, на Донбассе сепаратисты 16 раз обстреляли позиции украинских войск. Ранены двое военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На луганском направлении боевики трижды нарушили "режим тишины". Из минометов калибра 120 мм оккупанты выпустили 10 мин по позициям военных возле Крымского; из СПГ - в районе Зайцевого; из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи Новотошковского.

На донецком направлении оккупанты 13 раз нарушили "режим тишины". Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелы осуществлялись по позициям ВСУ возле Гнутового, Каменки, Новотроицкого, Талаковки, Богдановки, Старогнатовки, Лебединского, Гранитного и 4 раза - вблизи Авдеевки.

В результате вражеских обстрелов двое украинских военных получили ранения, еще один получил боевую травму. С начала текущих суток оккупанты дважды открыли огонь по украинским позициям. Из СПГ и крупнокалиберных пулеметов вели обстрел по позициям в районе Богдановки, а из АГС и крупнокалиберных пулеметов - возле Марьинки.

Как сообщала "Страна", накануне президентских выборов в ООС вдвое сократилось число обстрелов, потерь нет. Тем не менее, были зафиксированы взаимные обстрелы. Перемирие нарушали в районе Троицкого, Водяного и Лебединского.

В городах Украины продолжают находить оружие, попадающее и в спальные районы. Например, в Днепре бездомные в мусорном баке нашли использованный гранатомет.

В США констатировали, что "после начала АТО Украина превратилась в оружейный супермаркет".