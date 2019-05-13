В Киеве выстрелом в голову убили Евгения Алипова – сына Александра Алипова, исполняющего обязанности руководителя службы по тарифам т.н. "ДНР", а до этого работавшего заместителем мэра Горловки. Об этом сообщает сайт Gorlovka.ua.

По информации издания, сын Алипова был убит 4 мая в квартире в Киеве. Похоронили его на кладбище в Донецке. Мэр Горловки от т.н. "ДНР" Иван Приходько в соцсетях выразил соболезнование Алипову-старшему. "Уважаемый Александр Николаевич, от лица всех горловчан примите искренние соболезнования в связи со смертью сына. Словами не выразить всю боль и горечь утраты, весь ужас от осознания невосполнимости потери. Всегда тяжело терять родных и близких, но смерть ребенка - это горе, против которого нет лекарства, горе, ни с чем не сравнимое!

В такие моменты слова бессильны помочь, но знайте, что Ваши друзья, коллеги и единомышленники скорбят вместе с Вами. Молимся за Вас и верим, что Господь не оставит Вас в это тяжелое время. Вечный покой и светлая память Вашему ребенку", - написал Приходько в социальной сети.

Отметим, что Александр Алипов ранее занимал должность первого заместителя министра ЖКХ, а затем стал заместителем мэра Горловки. После оккупации города в 2014 году перешел на службу в "ДНР" и стал и.о. "руководителя республиканской службы по тарифам "ДНР". В 2016 году против него было выдвинуто обвинение. Прокуратура подозревала "заместителя министра "ДНР" Александра Алипова в краже газа на 162 млн гривен. Евгений Алипов до 2014 года был генеральным директором оптового рынка "Господар".

Фото: gorlovka.ua

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