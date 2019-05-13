Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский не явился на заседание в Оболонский районный суд Киева по рассмотрению админправонарушения за демонстрацию своего избирательного бюллетеня. Он показал свой бюллетень 21 апреля во время голосования во втором туре президентских выборов.

В суд явились два его представителя. Об этом передает корреспондент Украинских новостей с места событий.

Суд начал рассмотрение дела без участия Зеленского. По состоянию на 14:00 судья ушел в совещательную для вынесения решения по делу новоизбранного президента.

Как сообщала "Страна", в Брюсселе озвучили две главные задачи Зеленского на посту президента. Главное задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах в ЕС назвали выплату огромных госдолгов, а второй задачей - ситуация с истечением срока контракта (до конца текущего года) на транзит российского газа.

Напомним, что в МВД Украины прокомментировали демонстрацию Зеленским своего бюллетеня с итогом голосования.