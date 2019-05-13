Вслед за монетизацией коммунальных субсидий Кабмин планирует ввести этот процесс и для остальных льгот. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Так, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что первый этап монетизации не привел к ухудшению показателей по платежам. По его словам, это был не эксперимент, а "фундаментальный проект", который будет продолжен.

"В прошлом году мы сделали реестр субсидиантов ... Второе, что мы реализовали, - с 1 января начали монетизировать субсидию всем, кто получал впервые... Далее у нас на очереди монетизировать все льготы", - сказал Владимир Гройсман.

Он подчеркнул, что данные о снижении платежей из-за монетизации субсидий не соответствуют действительности, а потребители "будут пытаться беречь эти средства, чтобы оставить их частичку себе".

Напомним, в Украине монетизация субсидий происходит вместе с выплатой пенсии или путем выдачи наличных в кассах "Ощадбанка".

Также мы писали о том, как украинцев будут лишать разрекламированных субсидий живыми деньгами.