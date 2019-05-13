Активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" призывают украинцев выйти на площади своих городов 18 мая, чтобы поставить вопрос о расследовании убийства херсонской активистки СБУ, ГПУ, новоизбранному президенту Владимиру Зеленскому и его будущей администрации.

"Мы призываем всех, кто знал и любил Катю, кто читал и лайкал ее в фейсбуке, а также всех кто не знал и не любил Катю или узнал про нее только после нападения, но шокирован самим фактом заказных убийств проукраинских активистов в современной Украине, - выйти 18 мая в 12:00 на площади своих городов и задать вопрос "Кто заказал Катю Гандзюк?" - пишут активисты в Facebook.

"Мы призываем выйти на площадь всех, кто не готов мириться с попытками силовых ведомств слить и замять дело о заказном убийстве, организованном политиками на высших государственных должностях", - пишут активисты.

Также они утверждают, что Украина нуждается в "наказании для убийц" и "справедливости". Акция пройдет за день до 19 мая - дня, когда Владимир Зеленский предложил провести свою инаугурацию.

Скриншоты: Facebook.com/gandziukgate

Напомним, 31 июля 2018 в Херсоне активистка Екатерина Гандзюк подверглась нападению. Неизвестный вылил на нее кислоту, после чего женщина оказалась в реанимации с сильными ожогами. 4 ноября 2018 года девушка скончалась.

В организации убийства подозревают председателя Херсонского облсовета Мангера. Кроме того, по информации СМИ, деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - в то время помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Ранее мы писали о том, что Генпрокуратура направила в суд обвинение против пяти подозреваемых по делу Гандзюк.

Также мы писали, что в числе подозреваемых главе Херсонского облсовета Мангеру сменили подозрение по делу Гандзюк на более мягкое.