"Укрзализныця" напомнила родителям правила путешествий с детьми разного возраста. Такую информацию в виде инфографики ведомство разместило на своей странице в соцсети.

В частности, там рассказывается, как правильно организовать проезд детей в возрасте до 6 лет, до 14 лет и после 14 лет. Также указывается перечень необходимых для поездки документов.

Напомним, 9 апреля вступили в силу измененные Министерством инфраструктуры Правила перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что "Укрзализныця" сообщила о незаконном растрате 51 миллиона руководителями компании.

Также мы сообщали, что в 2019 году пассажиры "Укрзализныци" смогут онлайн заказывать групповые и грузовые перевозки, а также оформлять "лист ожидания".