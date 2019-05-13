Хоть испанская Барселона и завершает сезон в статусе чемпиона страны, но назвать его удачным для "блаугрунас" на все 100 процентов язык не повернется. Месси и Ко феноменально вылетели из Лиги чемпионов, что конечно же смазало общее впечатление.

Как бы там ни было, жизнь продолжается и осенью закипят новые страсти и с новой силой. В сети уже появились фотки новой домашней формы Барселоны на сезон-2019/20. Примечательно, что форма будет выполнена в сине-гранатовую шашечку. И это очень похоже на традиционную клетчатую форму сборной Хорватии.

Фото разместил ресурс Footy Headlines.

Фото: Footy Headlines

Напомним, что техническим спонсором Барселоны, который и разрабатывает дизайн футболок для каталонцев является американская компания Nike. Официально в клубе форму должны представить чуть позже, но обещают уложиться до 1 июня.

Ранее "Страна" сообщала, что Ювентус и Барселона решили попрощаться с тренерами после поражений в Лиге Чемпионов.