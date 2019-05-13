Главное задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов, а второй задачей является истечение срока контракта (до конца текущего года) на транзит российского газа. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан в преддверии встречи глав МИД Евросоюза в Брюсселе в понедельник, 13 мая.

"Главной задачей нового президента Украины в 2019-2020 годах станет выплата огромных госдолгов. В эти годы страна должна будет погасить задолженность, превышающую 30% годового бюджета. Это не простая проблема, и необходимо найти ее решение, люди должны сфокусироваться на этом. Я не уверен на 100%, что этому (в Украине) уделяется достаточное внимание и принимаются конкретные меры", - сказал еврокомиссар.

"Второй проблемой, конечно, является истечение срока контракта (до конца 2019 года) на транзит российского газа", - добавил Хан.

Владимир Зеленский и Йоханнес Хан

Как уточняет "Европейская правда", еврокомиссар также рассказал о переговорах с Зеленским, которые длились более полутора часа и оказались "очень интересными".

"Прежде всего, могу подтвердить, что он говорит по-английски. А во-вторых - сам я этого не понял, но наш переводчик заверил меня, что он также говорит на украинском, хотя это ставилось под сомнение", - рассказал Хан.

Он отдельно подчеркнул, что исходя из всех заявлений Зеленского, он "поддерживает европейский вектор".

"Чувствуется, что для новоизбранного президента было важно продемонстрировать свою независимость от олигархической системы", - отметил также еврокомиссар.

Отвечая на вопрос об отношении Зеленского к России, Хан избежал конкретики, но заверил, что действия РФ для будущего президента Украины - неприемлемы. Это касалось, в частности, недавнего решения о раздаче паспортов РФ на Донбассе. "Он понимает, что это неприемлемо, это вызов для него. Мне показалось, что он готовит адекватный ответ России на это", - добавил комиссар.

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