После ничьей киевского Динамо с луганской Зарей (1:1), которая фактически поставила крест на чемпионских устремлениях "бело-синих", известный эксперт Виктор Леоненко заявил, что вины главного тренера киевлян Александра Хацкевича в такой ситуации нет.

"Динамо доказывает, что эти игроки не способны решать серьезные задачи. Кого волнует, что они молодые? Во-первых, против них что, старики играли? Слава Богу, что моменты были, только Русин не забил. Хацкевич правильно говорит. И вообще, зачем его увольнять, если он лепит команду из того, что есть? Даже президент клуба так говорил", - такую характеристику выдал Виктор Леоненко в эфире программы "Великий футбол" об игре Динамо в матче с Зарей.

Напомним, что полузащитник Динамо сломал два ребра в матче УПЛ против Зари.

Также мы рассказывали, что глава комитета сборных Украины уверен, что Шахтер обойдет Динамо по общему числу трофеев в этом году.