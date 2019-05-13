В России в понедельник, 13 мая, подросток пришел в школу с пистолетом и кухонным ножом и якобы взял в заложники свой класс и учительницу. ЧП произошло в Казани в гимназии №7, сообщает МВД Татарстана.

В сообщении говорится, что в 10:54 на номер "112" позвонили родители ученицы гимназии №7, которые сообщили, что одноклассник школьницы, вооруженный пистолетом и ножом, удерживает весь класс в одном из кабинетов. На место происшествия немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов.

17-летний Искандер. Фото: LIFE SHOT

"Как выяснилось, старшеклассник зашел в кабинет русского языка с началом урока, сел за стол учителя, достав пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований не выдвигал", - говорится в сообщении.

Уже в 11:40 подросток был задержан, в результате инцидента пострадавших нет. В настоящее время с задержанным работают специалисты МВД. По данным российских СМИ, злоумышленнику по имени Искандер 17 лет.

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