В воскресенье, 12 мая, в Северной Македонии прошла инаугурация новоизбранного президента Северной Македонии Стево Пендаровского. Политик принял присягу спустя неделю после избрания. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на македонское агентство МИА.

Инаугурация состоялась в здании парламента страны. На торжественной церемонии присутствовали депутаты, члены правительства и президенты Болгарии, Сербии, Албании и Косово. Напомним, Стево Пендаровский, прозападный кандидат от партии власти "Социал-демократический союз Македонии", победил во втором туре президентских выборов в минувшее воскресенье, набрав 51,7% голосов избирателей. Пендаровский в своей кампании отмечал интеграции страны в НАТО и ЕС. Эти президентские выборы стали первыми для страны после смены названия на Северную Македонию.

Как сообщала "Страна", в Украине второй тур выборов президента состоялся 21 апреля, по итогам голосования президентом Украины стал Владимир Зеленский. Только 3 мая в печатном парламентском издании "Голос Украины" опубликованы официальные результаты выборов президента Украины.

Инаугурация Зеленского должна состоятся не позднее, чем 30 дней после официального объявления результатов, то есть его инаугурация должна состояться не позднее 3 июня 2019 года. В штабе Зеленского настаивают на том, чтобы политик принял присягу 19 мая.