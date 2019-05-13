Вокруг Ирана идет нагнетание военной обстановки. США отправляют в Персидский залив ударную группу флота, которая призвана сдерживать Тегеран. Тот в свою очередь говорит, что готов топить американские авианосцы.

Бряцанье оружием началось после того, как Иран решил выйти из двух пунктов ядерной сделки - той самой, из которой полностью вышли американцы год назад.

По этой сделке Тегеран отказывался от своей ядерной программы в ответ на снятие санкций, и главное - возможности продавать энергоносители в Европу. Соглашение подписали еще при Обаме США, ЕС, Россия и Китай.

Однако Трамп из договора вышел в одностороннем порядке. Почему спустя почти год Иран решил начать выход из ядерного соглашения и приведет ли это к новой войне в Персидском заливе - разбиралась "Страна".

США посылают корабли

5 мая помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон сообщил, что США в качестве сигнала властям Ирана направят ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков на Ближний Восток.

Позднее было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Как заявили в Пентагоне, подобный шаг является "ответом на свидетельства повышенной готовности со стороны Ирана к проведению наступательных операций против сил США и американских интересов". В Вашингтоне также подчеркнули, что не стремятся к конфликту с Ираном, но готовы защищать силы и интересы США в регионе.

На это командующий Корпусом стражей исламской революции, бригадный генерал Хосейн Салами заявил, что Иран нанесет США "удар в голову", если Америка предпримет какие-либо силовые действия.

"Если Америка сделает шаг против нас, то мы нанесем удар в голову", - сказал командующий КСИР. По его убеждению, США не пойдут на риск и не будут использовать свои авианосцы против Ирана. Он, в частности, отметил, что иранские "оборонительные возможности адекватны и достаточны", а американские авианосцы вполне уязвимы.

По словам главы воздушно-космических сил иранского Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, баллистические ракеты Ирана способны поражать американские корабли с расстояния 300 километров. В то же время новые иранские ракеты имеют увеличенную дальность поражения до 700 километров, что позволяет им достигать цели за пределами Персидского залива.

Одновременно парламент Ирана официально признал все военные силы США террористами.

Конфликт из-за санкций

12 мая президент Ирана Хасан Роухани заявил, что стране угрожает беспрецедентное давление - в форме усиления международных санкций.

"Возобновление американских санкций уже привело к ухудшению экономической ситуации страны, которая сейчас хуже, чем была в годы войны с Ираком в 80-х годах", - сказал иранский президент.

22 апреля этого года президент США Дональд Трамп решил не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. В заявлении Белого дома говорилось, что три страны - США, ОАЭ и Саудовская Аравия - "договорились предпринять своевременные действия для того, чтобы убедиться, что мировой спрос на нефть удовлетворяется, поскольку иранская нефть не будет иметь доступ на рынок".

Эмбарго в отношении иранской нефти было введено с ноября 2018 года, однако для некоторых стран было сделано исключение - они могли покупать иранскую нефть, пока не найдут других источников энергии. Теперь они не смогут покупать нефть в Иране - если не хотят напороться на санкции Штатов.

Но настоящий гром грянул 8 мая. Иранское правительство объявило, что на два месяца выходит из двух пунктов ядерной сделки.

Речь идет об обязательстве обладать не более чем 300 килограммами урана, обогащенного на 3,67 %. Излишек до сих пор продавался третьим странам. Теперь Иран намерен прекратить продажу на два месяца. Кроме того, страна больше не будет следовать запрету оставлять более чем 130 тонн тяжелой воды, используемой в атомных реакторах.

Почему Иран начал выход из ядерной сделки

Как мы упоминали выше, первыми вышли из соглашения американцы. Это произошло летом 2018 года. Они снова обложили санкциями иранскую нефть и более того - все компании, которые ее покупают. Чем ударили прежде всего по европейским и китайским интересам.

В ноябре 2018 года США усилили санкции против нефтяного и банковского сектора Ирана - в ответ на отказ страны "порезать" баллистические ракеты и перестать поддерживать правительство Сирии.

При этом ни Европа, ни РФ с Китаем из соглашения с Ираном не вышли, осудив самодеятельность американцев. И, казалось бы Тегерану нечего бояться - он и дальше мог бы продавать свою нефть в Евросоюз.

Однако США начали давить санкциями те компании, которые оплачивали иранскую нефть. После этого почти все банки Европы отказались проводить платежи за "черное золото". Так ЕС невольно присоединился к американским санкциям - хотя и не вышел из ядерной сделки.

При этом европейские компании охотно выполняли ту часть соглашения, которую еще пока не запретили - продавали в Иран не-санкционные товары.

Это и стало камнем преткновения. Тегеран обвинил Европу в том, что сделка позволяет европейцам в одностороннем порядке зарабатывать на иранском рынке - тогда как иранцы не могут реализовать в ЕС свою нефть. То есть нарушается генеральное условие ядерного соглашения. И поэтому его смысл для Ирана растворяется.

То есть, действие Тегерана по выходу из сделки направлено на колеблющихся европейцев. Иран показывает им: если вы не решите вопрос по выкупу нашей нефти, мы готовы перезапускать ядерное производство.

"Если наши главные интересы, прежде всего в отношении продажи нефти и снятия санкций, будут защищены в течение 60 дней, то мы вернемся к исходной позиции (выполнению ядерной сделки - ред.)", - заявил глава Ирана Хасан Рухани.

В европейских СМИ такие действия расцениваются как намек. Причем пока весьма мягкий и обратимый.

"Заявленные меры - относительно мягкие нарушения... Рухани мог бы выгнать инспекторов МАГАТЭ из страны или объявить о строительстве новых центрифуг для обогащения урана. Таким образом он подал бы сигнал, что его страна стремится к скорейшему возвращению атомной программы к объему, который она имела до вступления в силу сделки в 2015 году", - пишет Spiegel.

Издание напоминает, что в ЕС уже давно пытаются открыть биржу взимозачетов Instex, которая бы позволила наладить покупку иранской нефти в обход американских санкций. Однако ее пока так и не смогли запустить.

Возможно, после иранского шага Европа начнет действовать быстрее.

Будет ли война?

В этом свете решение США отправить корабли к берегам Ирана выглядит попыткой оказать ответное давление - как на Тегеран, так и на Брюссель. И сорвать сценарий властей ближневосточной страны.

Пока это выглядит лишь как демонстрация силы, которую никто не собирается применять. Вспомним похожие отправки американского флота к берегам Сирии или Северной Кореи, где в итоге США не добились желаемых результатов.

Поэтому острие усилий американцев будет в Европе. Госсекретарь Майк Помпео, который собирался в Россию, уже скорректировал свой визит и решил заехать в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию с Ираном и отговорить руководство Евросоюза от попыток начать платить за иранскую нефть.