Против первого заместителя начальника штаба Воздушных сил Вооруженных сил Александра Астахова, которого подозревают в незаконном сбыте секретной информации, прокуратура открыла и другое уголовное производство - из-за сокрытия им банковского счета с 2 млн рублей в России. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

В рамках дела о незаконном сбыте секретной военной информации суд отказался арестовывать обнаруженную у полковника Астахова сберкнижку Сбербанка РФ с 2 млн рублей на счету. В связи с этой ситуацией прокуратура открыла новое дело на высокопоставленного военного начальника по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

Установлено, что сберкнижка на имя Астахова была открыта 15 февраля 2014 года в Брянске (Россия). В этот же день на сберегательный счет было внесено 2 млн рублей, что эквивалентно 828 200 гривен.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и в начале мая наложил арест на сберкнижку полковника как на орудие преступления.

Александр Астахов. Фото: ukranews.com

Напомним, ранее по месту жительства офицера были изъяты секретные документы, в частности, о применении авиации в зоне АТО/ООС, данных о состоянии, укомплектованности и уровне подготовки находящихся на боевых дежурствах, а также привлекаемых к АТО/ООС на востоке страны сил и средств ПВО, РЭБ, боевой и транспортной авиации и многое другое.

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