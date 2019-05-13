Инвестиционный банк JP Morgan, который, по версии Forbes, входит в тройку крупнейших публичных компаний мира опубликовал отчет о ситуации в Украине и дал прогноз о будущем президентстве Владимира Зеленского. Об этом пишет НВ.

Зеленский станет заложником высоких ожиданий

Так, аналитики JP Morgan отмечают, что новоизбранный президент - заложник высоких ожиданий избирателей, поэтому ключевой вопрос: кто победит в противостоянии комика Зеленского и политика Зеленского. Оправдать надежды украинцев в нынешней геополитической и экономической ситуации ему будет сложно.

"Эти президентские выборы знаменуют собой огромный прогресс Украины на пути к демократии. Также впервые Зеленский пообещал быть президентом на один срок, - говорится в отчете. - Однако украинцы скорее голосовали не за Зеленского, а против Порошенко, системы и нынешней элиты, надеясь на перемены. Ведь у Зеленского отсутствовала четкая программа и стратегия, он избегал интервью и прямых дискуссий. Хотя комику Зеленскому приписывают решительную поддержку, политик Зеленский будет скорее всего, заложником высоких ожиданий. Если политик Зеленский не сможет показать быстрые и заметные улучшения уровня жизни и борьбу с коррупцией, то его поддержка может исчезнуть также быстро, как и появилась".

Кроме того, в JP Morgan в сформированной на сегодняшний день команде Зеленского, скорее всего, в ближайшие шесть-девять месяцев произойдут изменения. Президент Зеленский имеет полномочия назначать министров иностранных дел и обороны, генерального прокурора, глав СБУ, Службы внешней разведки и Национального банка Украины. Исторически в Украине президент был влиятельнее премьер-министра, но для реализации своей повестки дня ему нужно было сформировать большинство в парламенте.

"Если Зеленскому не хватит поддержки в парламенте для президентских инициатив, то для выхода из тупика он намерен "обращаться к обществу", чтобы "способствовать" принятию его идей. Эта форма прямой демократии звучит привлекательной, но это также довольно рискованно, особенно, если это касается некоторых реформ, связанных с МВФ", - сказано в выводах аналитиков.

Поэтому Зеленский заинтересован в досрочных парламентских выборах

"Мы не думаем, что досрочные выборы (в Раду - Прим. ред.) сейчас негативно отразятся на рынках, но их влияние проявится в среднесрочной перспективе. Прореформаторские силы, к примеру, Блок Вакарчука, только начали готовить свои стратегии к парламентским выборам, поэтому могут не успеть их представить, а предыдущие выборы показывают, что новый парламент будет более предвзятым к депутатам, которых поддерживают олигархи, или нынешним членам Верховной Рады Украины. Тем не менее, нам кажется, что независимо от наличия или отсутствия внеочередных выборов, условия МВФ будут на заднем плане. По крайней мере, до формирования новой коалиции и нового правительства", - говорят аналитики JP Morgan.

Действия Зеленского и Гройсмана могут угрожать выполнению программы МВФ



В инвестиционном банке утверждают, что 2019 год будет отмечен ростом популизма в Украине - как со стороны президента, так и политиков, стремящихся выиграть парламентские выборы. Президент, особенно новоизбранный, не играет главной роли для выполнения требований МВФ. Большее влияние на выполнение условий, включенных в текущую программу Фонда, имеют правительство и парламент. Между тем, премьер Гройсман, требуя снизить цены на газ для населения, дал четко понять, что он отходит от требований МВФ.

"Мы не ожидаем траншей МВФ в этом году из-за вероятного популистского подхода, хотя ранее мы ожидали один платеж в 2019-м. Программа МВФ (один транш в мае и один в ноябре) оказалась под угрозой, - указывается в отчете JP Morgan. - Правительство и Нафтогаз согласовали снижение цены на газ с 1 мая 2019 года вместо 15-процентного повышения, согласованного с МВФ в декабре перед выплатой транша. Учитывая, что цены на импортный газ снизились, то можно утверждать, что снижение цен почти на 4% поддерживает паритет импорта и поэтому не является проблемой для сделки с МВФ. Ведь требование фонда скорее было определено с точки зрения мировых цен и покрытия затрат. Тем не менее, есть две проблемы. Во-первых, это еще один пример возврата к прежним соглашениям. Во-вторых... рост цен на нефть с января, вероятно, приведет к росту цен на природный газ".

В JP Morgan считают, что МВФ не имеет особых оснований для того, чтобы выплатить транш в мае, так как:

1. Украина не смогла полностью сдержать обещание относительно цен на газ, и существует риск того, что Украина потребует дальнейших уступок на переговорах из-за предвыборных обещаний Гройсмана и Зеленского;

2. Украине, вероятно, придется предложить механизм, чтобы учесть будущий рост цен на газ. Вероятно, что цены на природный газ увеличатся в конце этого года;

3. МВФ может потерять рычаги влияния на представителей органов украинской власти в случае снисходительного отношения к ним;

4. Украине необходимо выполнить другие условия, которые уже просрочены. Например, закон о так называемом сплите: разделении функций национальных финансовых регуляторов между Нацбанком Украины и Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (крайний срок - март 2019 года). Другой пример: Государственная фискальная служба была разделена на два отдельных юрлица, но управление еще не было изменено (крайний срок: апрель 2019 года). Также отметим, что решение Конституционного суда об отмене уголовной ответственности за незаконное обогащение стало шагом назад в отношениях как с ЕС, так и с МВФ. Недавние судебные решения в отношении ПриватБанка вряд ли будут стимулировать МВФ к быстрой выплате.

"Миссия МВФ, скорее всего, посетит Украину в мае, и она, вероятно, расскажет о достигнутом прогрессе. Но она также выскажет свою озабоченность и попросит выполнить контрольные показатели структурных преобразований до подачи запроса на выплату транша правлению фонда. Концентрация на парламентских выборах, скорее всего, будет означать, что украинское правительство и парламент не выполнят условия МВФ в этом году", - считают аналитики.

Аналитики прогнозируют рост доходности инвестиций в Украину

В JP Morgan отмечают, что в связи с ростом рисков доходность инвестиций в Украину может вырасти. Ралли, начавшееся в начале года, принося инвесторам 11% доходности, сделало Украину наиболее привлекательной среди стран с развивающейся экономикой.

"Мы полагаем, что в ближайшей перспективе есть существенный риск того, что его (Зеленского – Ред.) непосредственное внимание будет сосредоточено на установлении его лидерской позиции и удовлетворении ожиданий избирателей, которые идут вразрез выполнению требований МВФ. Растущие риски должны привести к более высокой премии за риск, особенно после сильного ралли с начала года", - сказано в отчете.

Напомним, у Зеленского рассказали о планах президента на первые сто дней.

Также Олеся Медведева в новом выпуске "Ясно.Понятно" рассказала о том, что стало понятно о Зеленском после Дня Победы.