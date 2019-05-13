Главный тренер донецкого Шахтера Паулу Фонсека поведал интересную историю о том, почему он частенько появляется на матчах в одном и том же пальто, украшенном изображениями стрекоз. Как выяснилось, для тренера "горняков" это своего рода ритуал на фарт.

Фото: Футбол 1

"Да, это действительно то пальто, которое мне подарила моя жена. Скажу честно: в течение сезона оно приносит мне некоторую удачу. Поскольку мы все верим в эти вещи, то я ношу его именно поэтому. Не могу сказать, сколько именно матчей я ношу его, но было очень много игр. Я не знаю, как реагирует команда, лучше спросить у них. Но какой-то особенной реакции у игроков я не видел.

Конечно же, буду надевать его, пока не выиграем чемпионство. Даже если будет +40, я буду в пальто. Узоры со стрекозами ничего особо не означают, это был подарок от моей жены. Ей пальто понравилось, мне тоже. Я думаю, что все, что меняет нашу жизнь - это маленькие детали. Этот элемент добавляет пальто маленький шарм", - рассказал Фонсека, передает Футбол 1.

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