В Украине вакцины от кори стали бесплатными для людей любого возраста. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

Уточняется, что такие изменения внесли в Календарь профилактических прививок в Украине. Теперь для бесплатной вакцинации от кори, паротита и краснухи больше нет возрастных ограничений. Кроме того, стала возможной вакцинация детей в возрасте от 6 месяцев, для которых корь является особо опасной болезнью.

Отметим, что до этих изменений бесплатно вакцинироваться могли только взрослые возрастом до 30 лет.

Уточняется перечено тех, кто может получить бесплатную прививку:

люди, которые контактировали с больными (таким рекомендуют вакцинироваться в течение 72 часов);

люди, которые не болели корью и не имеют подтверждения данных о прививках в медицинской карте;

Люди, которые по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

Для формирования иммунитета взрослым достаточно сделать лишь одну прививку.

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