Сегодня, 13 мая, в Киеве не состоялось слушание в Окружном административном суде по апелляции нардепа Сергея Лещенко на судебное решение, вынесенное по иску народного депутата Борислава Розенблата.

Причина, по которой заседание отложили - судья слушания Губская Елена Анатольевна была назначена еще 7 мая судьёй в Высший суд и на данный момент ей замены найти в шестом административном суде не могут.

Речь идет о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте. В декабре коллегия Окружного админсуда Киева в составе трех судей принял решение в пользу подавшего на них в суд Розенблата. Сегодня, 13 мая 2019 года, суд  должен был рассмотреть апелляцию Лещенко.

"Трепак, Лещенко, Сытник - люди, которые были втянуты спецслужбами, на то время американского посольства, которые действительно дали им эту амбарную книгу, чтобы они на полосах газеты это осветили. Для того, чтобы в Америке ее прочитали случайно, а после этого начался скандал. Это было сделано все специально, точно так же как это сегодня делаются вбросы против тех или иных людей. Украина вмешалась в чужие выборы - выборы самой сильной страны. На ваш вопрос "каким образом я пострадал в этой истории?" я отвечу - во-первых, я являюсь народным депутатом, которому не безразлично будущее страны, потому что, когда в 2014 году житомиряне отправлялись на фронт за Украину, у нас кроме беспокойства ничего не было. А потом, когда мы просили, чтобы нас поддержали, предоставили оружие, мы слышали только слова обеспокоенности. К тому же, люди, которые имеют доступ к материалам следствия, распространяют их без проверки, без экспертиз, публикуя их в информационное пространство", - заявил "Стране" Борислав Розенблат.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", народный депутат Сергей Лещенко заявил о намерениях обнародовать документы, которые якобы передал личному адвокату президента США Дональду Трампу Рудольфу Джулиани генеральный прокурор Юрий Луценко, а также страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Как сообщалось, Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Дональда Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе - связи сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позже Джулиани заявил об отмене этого визита. "Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он. Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.

Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!