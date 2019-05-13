Сегодня, 13 мая, в Киеве не состоялось слушание в Окружном административном суде по апелляции нардепа Сергея Лещенко на судебное решение, вынесенное по иску народного депутата Борислава Розенблата.

Причина, по которой заседание отложили - судья слушания Губская Елена Анатольевна была назначена еще 7 мая судьёй в Высший суд и на данный момент ей замены найти в шестом административном суде не могут.

Речь идет о противоправности действий директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте. В декабре коллегия Окружного админсуда Киева в составе трех судей принял решение в пользу подавшего на них в суд Розенблата. Сегодня, 13 мая 2019 года, суд должен был рассмотреть апелляцию Лещенко.

"Трепак, Лещенко, Сытник - люди, которые были втянуты спецслужбами, на то время американского посольства, которые действительно дали им эту амбарную книгу, чтобы они на полосах газеты это осветили. Для того, чтобы в Америке ее прочитали случайно, а после этого начался скандал. Это было сделано все специально, точно так же как это сегодня делаются вбросы против тех или иных людей. Украина вмешалась в чужие выборы - выборы самой сильной страны. На ваш вопрос "каким образом я пострадал в этой истории?" я отвечу - во-первых, я являюсь народным депутатом, которому не безразлично будущее страны, потому что, когда в 2014 году житомиряне отправлялись на фронт за Украину, у нас кроме беспокойства ничего не было. А потом, когда мы просили, чтобы нас поддержали, предоставили оружие, мы слышали только слова обеспокоенности. К тому же, люди, которые имеют доступ к материалам следствия, распространяют их без проверки, без экспертиз, публикуя их в информационное пространство", - заявил "Стране" Борислав Розенблат.

Фото: Страна.ua

Как сообщала "Страна", народный депутат Сергей Лещенко заявил о намерениях обнародовать документы, которые якобы передал личному адвокату президента США Дональду Трампу Рудольфу Джулиани генеральный прокурор Юрий Луценко, а также страницу из "черной бухгалтерии" Партии регионов, в которой фигурирует бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт.

Как сообщалось, Джулиани в интервью New York Times сообщил, что планирует в ближайшие дни поехать в Украину, чтобы убедить новые власти не прекращать расследования, которые будут выгодны американскому лидеру. Адвокат якобы намеревался встретиться с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и убедить его дать ход расследованиям, которые могут принести новую информацию о двух делах, представляющих особую важность для Дональда Трампа: одно касается истоков расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы США, второе - связи сына экс-вице-президента США Джозефа Байдена Хантера с украинской газовой компанией.

Позже Джулиани заявил об отмене этого визита. "Зеленский окружен людьми, которые являются врагами президента Трампа, и людьми, которые, по крайней мере в одном случае, явно коррумпированы и вовлечены в эту схему", - рассказал он. Позже он назвал среди врагов президента США народного депутата Сергея Лещенко, отметив, что тот предоставил фейковую "черную бухгалтерию" Партии регионов.